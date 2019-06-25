Родившийся в автобусе россиянин получил пожизненный бесплатный проезд

Родившийся в салоне пассажирского автобуса в Красноярске мальчик получит пожизненный бесплатный проезд на общественном транспорте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент транспорта.

В региональном Минздраве сообщили, что вес новорожденного — 2,69 килограмма. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Красноярске местная жительница родила ребенка в салоне пассажирского автобуса №64. Когда у 36-летней беременной пассажирки начались схватки, водитель сразу скорректировал маршрут и поехал в роддом. По словам очевидцев, когда стало очевидно, что автобус не успеет доехать до больницы, роженице начали помогать пассажиры. Родился мальчик. Мать и новорожденного доставили в Красноярский межрайонный роддом №1.