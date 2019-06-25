Михаил Ефремов рассказал, как умирала его мать

«О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — заявили представители театра РИА «Новости».

В МХТ также добавили, что она была «незыблемым авторитетом для коллег».

«Покровская — выпускница Школы-студии МХАТ (легендарный «звездный» курс 1959-го), ставшая ее ведущим педагогом, профессором, незыблемым авторитетом для коллег и многих поколений студийцев; театральный режиссер и выдающаяся актриса, 45 лет посвятившая служению «Современнику», а затем 15 лет — мхатовской сцене, — напомнили в театре. — В Художественном театре ею сыграны главные роли в спектаклях Серебренникова «Мещане» (Акулина Ивановна Бессеменова), «Господа Головлевы» (Арина Петровна Головлева), «Изображая жертву» (Женщина в кимоно); Мадлен Палмер в «Дыхании жизни» Невежиной, Кошон в «Жаворонке» Беркович, Валентина Николаевна и Бабушка Игоря в «Доме» Пускепалиса, Филицата в спектакле Огарева «Правда — хорошо, а счастье лучше».

В последнее время Алла Борисовна тяжело болела. Художественный театр скорбит и выражает глубочайшие соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову , всем родным и близким Аллы Борисовны, ее коллегам и многочисленным ученикам. Мы все сегодня осиротели».

Высказался относительно ухода Покровской и актер Михаил Ефремов, ее сын. По его словам, в последнее время состояние матери ухудшилось — при этом врачи не могли сделать ей необходимое переливание крови из-за заболевания печени.

«К сожалению, правда. Она скончалась после долгой болезни. В реанимацию я приезжал последние две недели. У нее было очень много болезней», — цитирует заслуженного артиста страны РЕН ТВ.

В «Современнике», которому Покровская отдала большую часть своей жизни, в то же время признались, что кончина артистки стала для работников театра огромным горем.

«Для «Современника» ее уход — огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить наш театр. Большинство из потрясающих работ, созданных Покровской на сцене, пришлись на десятилетия ее работы именно в «Современнике».

Алла Борисовна — не просто уникальная актриса. Она из редкого числа людей этой профессии, творчество которых строилось не только на невероятной органике и блистательной актерской технике. Покровская — аналитик каждой своей роли. Она умела поэзию профессии поверять безупречной аналитикой. Умение осмыслить свое дело сделало Покровскую блистательным педагогом, лучшей среди равных в этом деле.

Наши соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всей семье», — сообщается на странице театра в фейсбуке.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в семье народного артиста СССР Бориса Покровского , оперного постановщика, и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой . Об актерской карьере будущая звезда мечтала с самого раннего детства, однако родители долгое время были против — в результате чего ей пришлось поступать на филологический факультет Московского педагогического института. Филологом, впрочем, она так и не стала — проучившись в ВУЗе всего год, она покинула учреждение и начала заниматься в театральном кружке при московском Доме учителя. А уже вскоре была принята в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына , который окончила в 1959 году.

По завершении обучения Покровская была принята в труппу Московского театра «Современник», в котором проработала без малого 50 лет. С конца 70-х актриса также активно занималась педагогической деятельностью, став профессором Школы-студии МХАТ. Что касается кинокарьеры, то на счету артистки роли в более чем 40 картинах, включая ленты «Июльский дождь», «Дневник директора школы», «Охота на лис», «Дневной поезд», «Следствие ведут знатоки: Ответный удар», «Не покидай меня, любовь», «12 стульев», «Кодовое название „Южный гром“, „Дом у кольцевой дороги“ и „Перед экзаменом“.