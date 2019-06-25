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Умерла Алла Покровская 

Рамблер + ещё 13 12 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса и преподаватель Школы-студии МХАТ, мать актера Михаила Ефремова Алла Покровская ушла из жизни. Об этом со ссылкой на администрацию МХАТ им. Чехова сообщает сегодня Super.
По данным издания, народная артистка РСФСР умерла на 82-м году жизни.
После окончания Школы-студии МХАТ, Алла Покровская работала в театре «Современник», сыграв в спектаклях: «Пять вечеров», «Голый король», «Вечно живые», «Старшая сестра», «Без креста!», «В день свадьбы», «Оглянись во гневе». В кино Покровская дебютировала в 1965 году в роли Ольги Перовой в картине «Строится мост». Также Покровская озвучила немало мультфильмов, среди которых «Великан-эгоист», «Сказка о царе Салтане», «Крококот». Начиная с 2004 года, актриса играла на сцене МХТ им. Чехова.
Общество , Михаил Ефремов , Алла Покровская
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