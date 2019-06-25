Умерла Алла Покровская

По данным издания, народная артистка РСФСР умерла на 82-м году жизни.

После окончания Школы-студии МХАТ, Алла Покровская работала в театре «Современник», сыграв в спектаклях: «Пять вечеров», «Голый король», «Вечно живые», «Старшая сестра», «Без креста!», «В день свадьбы», «Оглянись во гневе». В кино Покровская дебютировала в 1965 году в роли Ольги Перовой в картине «Строится мост». Также Покровская озвучила немало мультфильмов, среди которых «Великан-эгоист», «Сказка о царе Салтане», «Крококот». Начиная с 2004 года, актриса играла на сцене МХТ им. Чехова.