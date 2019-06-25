Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом

Медики в Башкирии послали «к чертовой матери» больного с инсультом

Башкирии фельдшер скорой помощи не стала оказывать медицинскую помощь человеку, у которого произошел инсульт, разговор с медработником сняли на видео, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 24 июня в поселке Булгаково, расположенном недалеко от Уфы , сообщает ГТРК «Башкортостан».

Прохожие заметили мужчину, которому стало плохо, они вызвали скорую помощь. Они заметили рядом другой автомобиль скорой помощи, но обратившись к медикам, которые были в машине, они получили отказ в грубой форме.

«Я не имею права помогать человеку! Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Идите отсюда к чертовой матери!», — цитирует телеканал ответ медработника на просьбу о помощи.

В итоге на место прибыл другой автомобиль скорой, который увез пациента в медучреждение. Мужчина на данный момент проходит лечение.