Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом

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Медики в Башкирии послали «к чертовой матери» больного с инсультом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 4 часа назад
В Башкирии фельдшер скорой помощи не стала оказывать медицинскую помощь человеку, у которого произошел инсульт, разговор с медработником сняли на видео, сообщают СМИ.
Инцидент произошел 24 июня в поселке Булгаково, расположенном недалеко от Уфы, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Прохожие заметили мужчину, которому стало плохо, они вызвали скорую помощь. Они заметили рядом другой автомобиль скорой помощи, но обратившись к медикам, которые были в машине, они получили отказ в грубой форме.
«Я не имею права помогать человеку! Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Идите отсюда к чертовой матери!», — цитирует телеканал ответ медработника на просьбу о помощи.
В итоге на место прибыл другой автомобиль скорой, который увез пациента в медучреждение. Мужчина на данный момент проходит лечение.
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