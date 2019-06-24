Не выпустят? Когда опустится «железный занавес»

Никуда не выпустят? Когда опустится новый «железный занавес»

Пока в Москве Тбилиси подсчитывают потенциальный ущерб от запрета авиаперелетов российских компаний в Грузию , у части россиян возник лишний повод публичной борьбы за права человека. Точнее, за одно-единственное право — на отдых. На относительно дешевый отдых с хорошим сервисом и вкусной едой за пределами Родины. Несмотря на многомиллиардное финансирование профильной программы по линии Ростуризма кардинальных изменений нет — даже электронная путевка не работает.

Начавшиеся 20 июня в Тбилиси беспорядки, за каких-то пять дней изменили политический ландшафт Грузии и обернулись неожиданными проблемами для сотен тысяч россиян. В политическом смысле грузинская антироссийская оппозиция может праздновать локальную победу. Несмотря на жестокий разгон массовой акции протеста — сотни задержанных, десятки раненых, один погибший от ран — оппозиционеры добились удовлетворения некоторых требований. Ушел в отставку спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе (в момент скандала его даже не было в стране). А председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что парламентские выборы 2020 года в Грузии пройдут по пропорциональной системе. То есть, мандаты в парламенте будут распределяться пропорционально полученным партиями голосам и у мультимиллионера Иванишвили не будет возможности «перекупить» независимых непартийных кандидатов.

А вот грузинская мечта стать одним из важнейших туристических центров для россиян, похоже, опять растает в туманной дымке геополитики. В последние годы, несмотря на отсутствие после войны в августе 2008 года, дипломатических отношений между Россией и Грузией, число россиян выезжающих в Грузию росло как на дрожжах. Турпоток россиян в Грузию в 2018 году, по разным оценкам, достиг 1,2-1,4 миллиона человек. Из-за веденного с 8 июля запрета на полеты в Грузию российских авиакомпаний, Грузия может не досчитаться летом 150 тысяч туристов из России. В Грузии совокупные потери от запрета — если ни один российских туристов не приедет в страну с 1 июля — предварительно оценили в $100 млн Россиянам, которые собирались посетить Грузию, будут предложены другие направления или компенсация. Но многие могут не воспользоваться этими компенсациями по простой причине — новые путевки будут дороже. Дешевизна отдыха в некоторых странах за границей и скверный сервис на отечественных курортах за большие деньги привели к тому, что миллионы россиян сделали заграничный малобюджетный отдых правилом жизни. Несколько лет назад, когда экономика находилась на подъеме, зарубежные курорты открыли для себя люди из нижних слоев среднего класса. Кое-кто из жителей условной Астрахани или Новокузнецка мог даже позволить себе Испанию — конечно, в организованном туре, ведь самостоятельная поездка через Москву стоила бы уже значительно больших денег.

Но проблема в том, что последние 5 лет доходы населения неизменно снижались, курс рубля падал, соответственно, снижались и возможности для отпуска.

Даже между возможностью дешево вырваться из унылой действительности и безопасностью люди с ограниченными финансовыми возможностями неизменно выбирают дешевизну. Почему так происходит, почему, например, российских туристов, которые любят Египет, не остановил даже теракт с нашим пассажирским самолетом, а до этого беспорядки в Каире во время «арабской весны», становится понятно, если сравнить отдых там и у нас дома по элементарному соотношению «цена-качество». По данным туристического поисковика Aviasales, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории и даже в Греции и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих. И это дешевле, чем в Крыму. Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму, по данным поисковика, составляет 53 356 рублей. А поездка в Турцию с неделей в трехзвездочной гостинице (турецкий трехзвездочный отель обычно лучше любого российского курортного трехзвездочного отеля) обойдется в 31 892 рубля. К тому же в Турции и Египте есть еще такая магическая для миллионов россиян субстанция, как «олл инклюзив».

Примерно у 70-72% россиян по-прежнему нет загранпаспортов. Денег у большинства из них хватает для отдыха только в одном месте на земле — на собственном крошечном дачном участке. Но примерно для 20-25% российских обладателей загранпаспортов (мы не берем в расчет маленький процент сверхбогатых, которые могут позволить себе отдыхать хоть круглый год, в любой точке мира и практически за любые деньги) та же Грузия стала прекрасным бюджетным вариантом вывезти детей или стариков-родителей на море. Вкусно поесть. Прекрасно провести летние каникулы.

Получить отдых аналогичного качества и хотя бы по такой же цене в своей стране эти люди не могут.

У нас крайне слабо развиты внутренние авиаперевозки, что совершенно недопустимо для страны с такой гигантской территорией. Из-за этого в тот же Крым или Сочи из большинства российских регионов лететь дороже, чем в Шарм-эль-Шейх. А уж добраться до невероятных по красоте озера Байкал или Камчатки для большинства россиян просто нереально дорого. У нас остались какие-то совершенно совковые по «ненавязчивому» сервису и архитектуре санатории и пансионаты. Отсталая инфраструктура (недостаток качественных дорог, кафе, маленьких, но уютных и сравнительно дешевых гостиниц) делают внутренний туризм непривлекательным для тех россиян, у которых есть деньги на Турцию, Грузию, Болгарию, Черногорию или Египет.

Сколько бы ни говорили про красоты российской глубинки, ей это не поможет — россияне неизменно будут голосовать рублем. А чтобы появился этот рубль, необходим прорыв в экономике и переход по меньшей мере профильного ведомства — Ростуризма (он был ответственным, в частности, за профильную ФЦП на 2011-2018 годы на 120 млрд руб.) — от красивых презентаций к кропотливой работе. В России даже не заработала система электронных путевок, которая призвана защищать туристов от недобросовестных агентов.

Право на отдых у моря недорого и вкусно стало для миллионов россиян чуть ли не важнейшим гражданским правом. Показателем реальной свободы. И за это право мы действительно готовы бороться. Летать транзитными рейсами. Ехать на автомобилях через границы. Игнорировать запреты. Это не потому, что мы не любим свою родину. Не потому, что обязательно против политики властей. Это потому, что мы просто хотим вывезти детей на море летом. Только и всего.