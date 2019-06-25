Соловьев поиздевался над украинскими СМИ

«Сегодня украинские СМИ выйдут с заголовками «Звериный оскал европейского парламентаризма! Мир чистогана и наживы!»» — написал Соловьев в своем telegram-канале. Также телеведущий в шутку спрогнозировал, что после возвращения России в ПАСЕ европейские депутаты попадут в список врагов Украины на сайте «Миротворец», а министр иностранных дел страны Павел Климкин «объявит траур и выпустит статью „Европа, которая нас потеряла“».

Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию участвовать в июньской сессии. За принятие соответствующей резолюции проголосовали большинство парламентариев, однако документ допускает оспаривание полномочий представителей РФ. Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение полномочий, пишет RT.

Решение об исключении РФ из всех руководящих органов ПАСЕ было принято в апреле 2014 года в ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В 2017 году Москва приостановили выплату взносов, которые платят страны-члены организации.