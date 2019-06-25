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Соловьев поиздевался над украинскими СМИ 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Ura.Ru
Телеведущий Владимир Соловьев пошутил над украинскими СМИ, предположив их реакцию на возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По мнению журналиста, это решение ассамблеи на Украине сочтут предательством.
«Сегодня украинские СМИ выйдут с заголовками «Звериный оскал европейского парламентаризма! Мир чистогана и наживы!»» — написал Соловьев в своем telegram-канале. Также телеведущий в шутку спрогнозировал, что после возвращения России в ПАСЕ европейские депутаты попадут в список врагов Украины на сайте «Миротворец», а министр иностранных дел страны Павел Климкин «объявит траур и выпустит статью „Европа, которая нас потеряла“».
Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию участвовать в июньской сессии. За принятие соответствующей резолюции проголосовали большинство парламентариев, однако документ допускает оспаривание полномочий представителей РФ. Руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение полномочий, пишет RT.
Решение об исключении РФ из всех руководящих органов ПАСЕ было принято в апреле 2014 года в ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В 2017 году Москва приостановили выплату взносов, которые платят страны-члены организации.
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Общество , Павел Климкин , Петр Толстой , Владимир Соловьев , Совет Европы
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