Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Пласидо Доминго проблемы с голосом, рассказали в Мариинском театре 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый тенор Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре 25 июня из-за ухудшения состояния здоровья — частичной потери голоса, это произошло перед самым спектаклем, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Пласидо Доминго должен был выступить в опере "Симон Бокканегра" 25 июня.
"Непосредственно перед спектаклем он принял решение об отмене своего выступления, в связи с резким ухудшением состояния здоровья — частичной потерей голоса. В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль", — отметили в пресс-службе театра.
В настоящее время Мариинский театр ведет переговоры с певцом о повторном визите в Петербург и его выступлении в ближайшие месяцы.
"Заявления зрителей о возврате билетов в связи с заменой артистов в опере "Симон Бокканегра" принимались до окончания антракта спектакля 25 июня. О результатах рассмотрения поступивших заявлений все зрители будут своевременно проинформированы", — сообщили в театре.
Последние новости
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
Комментарии
Общество , Валерий Гергиев , Пласидо Доминго , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики атаковали Хмеймим9
Так не будет. Климкин ответил на ноту России257
Трамп анонсировал хороший разговор с Путиным5
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро19
МИД РФ направил Украине ноту по морякам141
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение