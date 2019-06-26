У Пласидо Доминго проблемы с голосом, рассказали в Мариинском театре

Знаменитый тенор Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре 25 июня из-за ухудшения состояния здоровья — частичной потери голоса, это произошло перед самым спектаклем, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Пласидо Доминго должен был выступить в опере "Симон Бокканегра" 25 июня.

"Непосредственно перед спектаклем он принял решение об отмене своего выступления, в связи с резким ухудшением состояния здоровья — частичной потерей голоса. В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль", — отметили в пресс-службе театра.

В настоящее время Мариинский театр ведет переговоры с певцом о повторном визите в Петербург и его выступлении в ближайшие месяцы.