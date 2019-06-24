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Кадетам СК РФ вручили аттестаты 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин торжественно вручил выпускникам Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского аттестаты о среднем образовании. Мероприятие прошло 24 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны, который расположен на Поклонной горе в Москве.
Бастрыкин во время церемонии поздравил с окончанием обучения выпускников, их родителей, а также преподавателей, сообщили в пресс-службе СКР.
«Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но также будучи хорошими специалистами — врачами, учителями, инженерами. Но многие из вас, несомненно, выберут благородную профессию юриста, будут работать следователями, распутывая самые сложные преступления», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что многие выпускники продолжат получение образования, чтобы стать сотрудниками СК РФ.
Кадетский корпус был образован еще в 1868 году по приказу императора Александра II. Всего за последние десять лет учебное заведение выпустило 920 воспитанников, из них 20 кадетов получили золотые медали и 23 — серебряные.
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Общество , Александр Невский , Александр Бастрыкин , СКР , Москва
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