Кадетам СК РФ вручили аттестаты

Бастрыкин во время церемонии поздравил с окончанием обучения выпускников, их родителей, а также преподавателей, сообщили в пресс-службе СКР.

«Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но также будучи хорошими специалистами — врачами, учителями, инженерами. Но многие из вас, несомненно, выберут благородную профессию юриста, будут работать следователями, распутывая самые сложные преступления», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что многие выпускники продолжат получение образования, чтобы стать сотрудниками СК РФ.

Кадетский корпус был образован еще в 1868 году по приказу императора Александра II. Всего за последние десять лет учебное заведение выпустило 920 воспитанников, из них 20 кадетов получили золотые медали и 23 — серебряные.