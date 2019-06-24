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Под Новгородом найдены сотни жертв массовых расстрелов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рядом с населенным пунктом Жестяная Горка в Новгородской области найдены останки более 400 человек в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
«Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды», — рассказал представитель ведомства.
Он также сообщил, что к настоящему моменту не найдено предметов, которые помогли бы идентифицировать погибших, передает «Интерфакс».
Согласно информации СК, сейчас к исследованиям присоединились военнослужащие 90-го поискового батальона Минобороны. После завершения раскопок в этом месте планируют установить мемориал в память о новгородцах, которые погибли во время оккупации.
В ведомстве добавили, что в районе Жестяной Горки оккупантами были расстреляны около 3 тыс. человек.
В конце апреля под Жестяной Горкой обнаружили могилу с останками более 40 человек, часть из которых скончалась после выстрелов в голову, после чего СК возбудил дело по статье «Геноцид».
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Общество , Министерство обороны , СКР , Интерфакс , Новгородская Область
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