Под Новгородом найдены сотни жертв массовых расстрелов

Рядом с населенным пунктом Жестяная Горка в Новгородской области найдены останки более 400 человек в месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Много детей. В земле есть личные вещи, например, зеркальца, пуговицы, фрагменты одежды», — рассказал представитель ведомства.

Он также сообщил, что к настоящему моменту не найдено предметов, которые помогли бы идентифицировать погибших, передает «Интерфакс».

Согласно информации СК, сейчас к исследованиям присоединились военнослужащие 90-го поискового батальона Минобороны . После завершения раскопок в этом месте планируют установить мемориал в память о новгородцах, которые погибли во время оккупации.

В ведомстве добавили, что в районе Жестяной Горки оккупантами были расстреляны около 3 тыс. человек.

В конце апреля под Жестяной Горкой обнаружили могилу с останками более 40 человек, часть из которых скончалась после выстрелов в голову, после чего СК возбудил дело по статье «Геноцид».