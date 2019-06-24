Преемником Сергея Доренко на посту главреда радио «Говорит Москва» станет Роман Бабаян. Об этом сам Бабаян сообщил в своем телеграме.
Доренко, возглавлявший радиостанцию на протяжении пяти лет, скончался 9 мая на 60-м году жизни от разрыва аневризмы грудной части аорты.
Сегодня Роман Бабаян рассказал в своем телеграме, что получил предложение стать новым главным редактором «Говорит Москва» и принял его.
Журналист поблагодарил тех, кто сделал ему это предложение, за веру в него, а также отметил, что быть преемником Доренко на этом посту «отдельный вызов», так как «Говорит Москва» — «самое яркое радио страны», и именно Доренко сделал его таковым.
«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — пообещал Бабаян.
51-летний Роман Бабаян — выпускник Московского технического университета связи и информатики, бывший корреспондент и политический обозреватель ВГТРК, Первого канала, редактор и ведущий Третьего канала, канала ТВЦ, главред радио «Финам FM». В 2016 году Бабаян избирался в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но избран не был.