Назван преемник Доренко

Доренко, возглавлявший радиостанцию на протяжении пяти лет, скончался 9 мая на 60-м году жизни от разрыва аневризмы грудной части аорты.

Сегодня Роман Бабаян рассказал в своем телеграме, что получил предложение стать новым главным редактором «Говорит Москва» и принял его.

Журналист поблагодарил тех, кто сделал ему это предложение, за веру в него, а также отметил, что быть преемником Доренко на этом посту «отдельный вызов», так как «Говорит Москва» — «самое яркое радио страны», и именно Доренко сделал его таковым.

«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — пообещал Бабаян.