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Соловьев поиздевался над Зеленским 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/
Телеведущий Владимир Соловьев сыронизировал по поводу сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» в Японии.
«Ну, вот зачем так! Линейно, грубо, зримо! «МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20». … Может быть он с концертом собирается, надо проверить гастрольный график 95-го квартала. Вот организаторы саммита и не в курсе. По другому ведомству проходит. Добрее надо быть! Добрее», — написал Соловьев в Telegram.
Ранее МИД Японии сообщил, что не имеет данных о возможном приезде президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где состоится саммит G20.
До этого глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным на G20. Однако в Кремле отметили, что у российского лидера нет в планах встречи с украинским коллегой.
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