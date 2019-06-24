Соловьев поиздевался над Зеленским

«Ну, вот зачем так! Линейно, грубо, зримо! «МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20». … Может быть он с концертом собирается, надо проверить гастрольный график 95-го квартала. Вот организаторы саммита и не в курсе. По другому ведомству проходит. Добрее надо быть! Добрее», — написал Соловьев в Telegram.

Ранее МИД Японии сообщил, что не имеет данных о возможном приезде президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где состоится саммит G20.