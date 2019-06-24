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Скабеева назвала причину спешки с расследованием дела о сбитом Boeing 

Ura.Ru 39 минут назад
Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
Публикация предварительных результатов расследования авиакатастрофы под Донецком была сделана для того, чтобы Россия не смогла принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева.
«Вот и на ответ на вопрос, зачем в прошлую среду нам экстренно представили то самое «расследование Международной следственной группы» по сбитому Boeing, которое ничего не доказывает, но осадок, как говорится, остался», — написала Скабеева в своем telegram-канале.
По ее словам, это произошло, чтобы в день голосования по членству России в ПАСЕ родственники жертв крушения малайзийского Boeing 777 попросили Ассамблею отсрочить восстановление членства Москвы.
Как писало «URA.RU», накануне нидерландский фонд MH17 попросил ПАСЕ выдвинуть перед Россией ряд условий, прежде чем вернуть ее в Ассамблею. Родственники погибших под Донецком в июле 2014 года предложили одним из таких условий сделать участие Москвы в международном расследовании.
На прошлой неделе Совместная следственная группа назвала имена главных фигурантов расследования аварии. Это, как напоминает «Национальная служба новостей», Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Леонид Чарценко.
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Комментарии2
Общество , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , Ольга Скабеева , Boeing , Совет Европы , Донецк
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