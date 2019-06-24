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Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
По количеству мигрантов по-прежнему лидирует Украина. Каждый четвертый приезжий (24 процента) — оттуда. При этом приток людей из этой страны снизился в прошлом году на 8,3 процента.
Второе место занимает Казахстан — 72, 1 тысячи человек, рост — 0, 6 процента. Далее следует Таджикистан — 67,9 тысячи человек (плюс 7 процентов).
Четвертое и пятое место досталось Узбекистану и Армении, из которых приехало 55, 3 и 48,4 тысячи человек соответственно. Снижение составило в первом случае 13, 6 процента, во втором — 0,97 процента.
В процентном выражении больше всего вырос приток в Россию из Туркменистана — на 20, 3 процента. А вот в абсолютных цифрах ручеек мигрантов оттуда небольшой — 10, 5 тысячи человек за весь прошлый год.
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