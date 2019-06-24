Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Текст обращения на имя министра есть в распоряжении РИА Новости. В своем письме они называют несколько проблемных явлений российской интернет-среды, в частности указывают на методы работы некоторых медиапроектов.

"Действия же иных объединений, таких как "Лев против", "Стопхам", в их настоящем виде не приводят к реальным решениям проблем, озвучиваемых ими, в национальном ключе. Рейды данных сообществ носят деструктивный характер и создают напряжение в обществе, демонстрируя молодежи примеры хамства и агрессии", — полагают инициаторы обращения.

Они уверены, что деятельность таких общественных структур "достойна внимания, но нуждается в правовом регулировании и приведении таких объединений в единое конструктивное русло".

"В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", — говорится в обращении.

Проводимые такими движениями рейды, по мнению общественников, должны согласовываться и проходить при участии органов правопорядка. Для оперативного обмена данными с МВД авторы предлагают создать для дружинников специальное онлайн-приложение, куда можно было бы загрузить электронные доказательства правонарушений — сделанные активистами фото и видео. Кроме того, они рекомендуют разработать единый этический кодекс поведения дружинника.

Авторы обращения отмечают также, что сейчас "стремление к хайпу ряда блогеров, особенно агрессивных пранкеров, вышло за пределы интернета и популяризировало деструктивные формы поведения в обществе". Они ссылаются, в частности, на пример пранкера Эдварда Била, который, по их мнению, допускает в своем видеоблоге "демонстрацию неуважения к общественным правилам и устоям, а также к органам правопорядка". "Не меньше шокирует" общественников и контент блогера RED21. Однако, указывают они, ответственности за распространение подобного контента в России сейчас нет.