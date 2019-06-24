Вернувшаяся из Грузии Гурцкая извинилась перед россиянами

Диана Гурцкая извинилась перед «православными братьями и сёстрами» от имени грузин, передаёт ТАСС. Певица провела грань между демонстрантами и большинством жителей страны, а также напомнила об основах грузинского гостеприимства.

Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая отметила, что недавно была в Грузии в гостях у своего отца, при этом подчеркнув, что многие местные жители настроены по отношению к россиянам дружелюбно.

«Хочу сказать о колоссальной разнице между демонстрантами и большинством жителей страны», — заявила артистка.

По её словам, необходимо помнить, что «гостеприимство — это основа грузинского общества», поэтому неуважение к гостю расценивается как «стыд и позор».

Певица рассказала, что во время пребывания в Грузии к ней на улице подошёл преподаватель одного из местных университетов и заявил, что он в отличие от грузинских властей хотел бы извиниться.

«Как грузинка, я присоединяюсь к его словам и приношу извинения всем православным братьям и сестрам, чье мероприятие было сорвано», — отметила Гурцкая.

Ранее о благосклонном отношении большинства грузин к россиянам также заявила Тина Канделаки . Она отметила, что беспорядки не отражают реальной ситуации и назвала митинги «многослойной провокацией». Телеведущая подчеркнула, что геополитические соперники России пользуются «незакрытым гештальтом» о признании независимости Южной Осетии и Абхазии с целью «сжечь мосты, соединяющие два государства».