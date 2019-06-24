Диана Гурцкая извинилась перед «православными братьями и сёстрами» от имени грузин, передаёт ТАСС. Певица провела грань между демонстрантами и большинством жителей страны, а также напомнила об основах грузинского гостеприимства.
Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая отметила, что недавно была в Грузии в гостях у своего отца, при этом подчеркнув, что многие местные жители настроены по отношению к россиянам дружелюбно.
«Хочу сказать о колоссальной разнице между демонстрантами и большинством жителей страны», — заявила артистка.
По её словам, необходимо помнить, что «гостеприимство — это основа грузинского общества», поэтому неуважение к гостю расценивается как «стыд и позор».
Певица рассказала, что во время пребывания в Грузии к ней на улице подошёл преподаватель одного из местных университетов и заявил, что он в отличие от грузинских властей хотел бы извиниться.
«Как грузинка, я присоединяюсь к его словам и приношу извинения всем православным братьям и сестрам, чье мероприятие было сорвано», — отметила Гурцкая.
Ранее о благосклонном отношении большинства грузин к россиянам также заявила Тина Канделаки. Она отметила, что беспорядки не отражают реальной ситуации и назвала митинги «многослойной провокацией». Телеведущая подчеркнула, что геополитические соперники России пользуются «незакрытым гештальтом» о признании независимости Южной Осетии и Абхазии с целью «сжечь мосты, соединяющие два государства».
20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.