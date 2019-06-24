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В Крыму призвали Киев освободить отца обратившейся к Зеленскому девочки 

РИА Новости + ещё 9 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украине стоит немедленно освободить севастопольца Степана Резуника, арестованного по подозрению в участие в крымском народном ополчении, в противном случае вопрос будет вынесен на международный уровень, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что семилетняя Варвара Резуник обратилась в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца. Севастополец Степан Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозит до восьми лет тюрьмы. При этом жена севастопольца Ирина Резуник в комментарии РИА Новости заявила, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, а также собирали гуманитарную помощь, в общественных формированиях не состояли.
"Степан держится мужественно, категорически отказался идти на сделку со своей совестью и признавать какую-либо вину. В настоящее время его защиту уже осуществляет надежный украинский адвокат. Мы требуем от киевских властей немедленно освободить крымского ополченца, в противном случае данный вопрос будет вынесен на международный уровень", — сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, на 41— й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, которая состоится в июле, в рамках обсуждения вопроса о соблюдении прав человека на Украине, планируется также поставить и вопрос об освобождении севастопольца.
По словам Молохова, никто не даст в обиду крымчан и севастопольцев, удерживаемых на Украине по политическим мотивам.
"Мы также намерены в ближайшее время обратиться в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям и Европейский суд по правам человека в Страсбурге", — указал он.
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Комментарии296
Общество , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Александр Молохов , ЕСПЧ , Совет по правам человека , РИА Новости , Республика Крым
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