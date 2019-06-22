Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певцов записал видеообращение к Путину 

Рамблер 13 минут назад
Российский актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина здание под театр для выпускников своего театра. У себя в инстаграме он разместил видеообращение, в котором также говорится, какое именно здание имеется в виду. Как рассказал Певцов, семь лет назад он вместе с женой актрисой Ольгой Дроздовой набрал первый актерский курс.
«За моей спиной Институт современного искусства, где мы с моей супругой преподаем. Семь лет назад мы набрали первый курс, который стал маленьким театром», — заявил он, уточнив, что теперь этот театр нуждается в доме.
Для этих целей Певцов считает наиболее подходящим дом культуры имени Горбунова, где раньше был Театр мюзикла.
Здание, по версии Певцова, пустует с тех пор, как оттуда ушел Театр мюзикла. Он предложил наполнить его «театральным содержанием, которое несет веру, свет, добро, радость и патриотизм».
Однако, по словам управляющего дома культуры Алексея Ларина, здесь иногда проходят концерты, сообщает РИА Новости.
«У нас сейчас немного концертов, но они есть. Здание не пустует», — сказал он.
С июля по ноябрь ожидается 4 концерта, в том числе концерт Бориса Гребенщикова, запланированный на 1 июля.
Комментарии
Общество , Видео , Дмитрий Певцов , Борис Гребенщиков , Алексей Ларин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заговорил о войне304
Грузин отбил атаку на российских журналистов52
США высказались о скандале с российским депутатом58
Алибасова могли накачивать наркотиками5
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение7
Видео
00:58
Певцов записал видеообращение к Путину
Общество
06:11
Зеленский заговорил о войне
В мире Украина
04:21
Алибасова могли накачивать наркотиками
Шоу-бизнес
04:21
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение
Шоу-бизнес
00:21
Грузин отбил атаку на российских журналистов
Кавказ В мире
00:58
Не только Крым: Россия присоединит пять островов
Общество
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:01
Полеты астронавтов США оказались под угрозой
Наука и техника
00:21
Массовая драка призывников попала на видео
Происшествия
01:10
«До Тбилиси всего 200 км»: Кадыров о ситуации в Грузии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение