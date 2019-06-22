Певцов записал видеообращение к Путину

Российский актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина здание под театр для выпускников своего театра. У себя в инстаграме он разместил видеообращение, в котором также говорится, какое именно здание имеется в виду. Как рассказал Певцов, семь лет назад он вместе с женой актрисой Ольгой Дроздовой набрал первый актерский курс.

«За моей спиной Институт современного искусства, где мы с моей супругой преподаем. Семь лет назад мы набрали первый курс, который стал маленьким театром», — заявил он, уточнив, что теперь этот театр нуждается в доме.

Для этих целей Певцов считает наиболее подходящим дом культуры имени Горбунова, где раньше был Театр мюзикла.

Здание, по версии Певцова, пустует с тех пор, как оттуда ушел Театр мюзикла. Он предложил наполнить его «театральным содержанием, которое несет веру, свет, добро, радость и патриотизм».

«У нас сейчас немного концертов, но они есть. Здание не пустует», — сказал он.