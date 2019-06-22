Певцов записал видеообращение к Путину 

Российский актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина здание под театр для выпускников своего театра. У себя в инстаграме он разместил видеообращение, в котором также говорится, какое именно здание имеется в виду. Как рассказал Певцов, семь лет назад он вместе с женой актрисой Ольгой Дроздовой набрал первый актерский курс.
«За моей спиной Институт современного искусства, где мы с моей супругой преподаем. Семь лет назад мы набрали первый курс, который стал маленьким театром», — заявил он, уточнив, что теперь этот театр нуждается в доме.
Для этих целей Певцов считает наиболее подходящим дом культуры имени Горбунова, где раньше был Театр мюзикла.
Здание, по версии Певцова, пустует с тех пор, как оттуда ушел Театр мюзикла. Он предложил наполнить его «театральным содержанием, которое несет веру, свет, добро, радость и патриотизм».
Однако, по словам управляющего дома культуры Алексея Ларина, здесь иногда проходят концерты, сообщает РИА Новости.
«У нас сейчас немного концертов, но они есть. Здание не пустует», — сказал он.
С июля по ноябрь ожидается 4 концерта, в том числе концерт Бориса Гребенщикова, запланированный на 1 июля.