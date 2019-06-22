Россияне массово сдают билеты в Грузию 

Россияне массово отказываются от поездок в Грузию. Об этом свидетельствует сдача авиабилетов на рейсы шести российских авиакомпаний, занимающихся перелетами в этом направлении, сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова по завершении совещания о временном запрете перелетов в Грузию, передает ТАСС.
По его словам, это существенно «облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой».
«Перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме», — сказал он.
Российские авиакомпании уже предусмотрели вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, когда вступит в силу запрет на авиарейсы в страны. Это будет возможно через аэропорты Армении и Северной Осетии.