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Ростуризм назвал число находящихся в Грузии россиян по линии туроператоров 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сейчас по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, количество самостоятельных туристов уточняется, сообщается на сайте Ростуризма.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
"На сегодняшний день по линии российских туроператоров в данной стране находится порядка 1500 туристов, их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется", — сообщается на сайте.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Общество , Кавказ , Владимир Путин , Ростуризм , Ассоциация туроператоров России , Аэрофлот , РИА Новости , Грузия
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