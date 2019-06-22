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Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
В Нижнем Тагиле растет количество неплательщиков за коммунальные услуги, называющих себя «гражданами СССР». Об этом со ссылкой на источник в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает портал Tagilcity.
Первые обращения такого рода, как пишет издание, появились в Нижнем Тагиле еще в 2017-м. К июню 2019-го в городе начитываются десятки таких должников, на большинство из них уже заведено по несколько исполнительных производств. Суммарный долг активистов движения, по данным местных сотрудников ФССП, достигает 6,5 миллиона рублей.
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Собеседник издания в УФССП по Свердловской области подчеркивает, что местные кредитные организации выдают займы в том числе «гражданам СССР» с плохой кредитной историей. Это наводит приставов на мысль о существовании некой организации, имеющей своих людей в банках и МФО.
«Мы поняли, что это целая структура, в которой людям помогают писать эти документы [обосновывающие незаконность требований к заявителям по коммунальным и другим обязательствам]», — добавил собеседник Tagilcity.
Ранее о подобных инцидентах уже сообщали коммунальные службы Камчатского края и республики Хакасия.
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