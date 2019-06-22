Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля 

Вечерняя Москва + ещё 30 37 минут назад
Фото: Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию.
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
— ПАО «Аэрофлот» с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию, — говорится в тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте перевозчика.
С настоящего времени «Аэрофлот» будет вывозить с территории Грузии находящихся там россиян. Те, кто имеет билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время или вернуть полную стоимость билетов.
Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась до 8 июля.
Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией на фоне протестов в стране.
Вечерняя Москва: последние новости
Новые меры соцподдержки для «детей войны» предложили ввести депутаты «Отдыхать не получается»: российские туристы рассказали о происходящем в Грузии Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Грузию
Комментарии5
Общество , Владимир Путин , Аэрофлот , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии отреагировали на решение властей РФ86
Ростуризм назвал число находящихся в Грузии россиян
На Украине оценили роль Ельцина в судьбе Крыма51
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РФ56
Столкновение интересов: что известно о ЧП в Грузии366
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение