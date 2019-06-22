«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

— ПАО «Аэрофлот» с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию, — говорится в тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте перевозчика.

С настоящего времени «Аэрофлот» будет вывозить с территории Грузии находящихся там россиян. Те, кто имеет билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время или вернуть полную стоимость билетов.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась до 8 июля.

Напомним, в пятницу, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией на фоне протестов в стране.