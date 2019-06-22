Россия может увеличиться в размере

Гидрографы Северного флота (СФ) собираются в этом году нанести на карты более пяти открытых благодаря исследованиям островов в Арктике, передает ТАСС

Только сначала гидрографы должны убедиться в реальности их существования. Для этого в августе-сентябре состоится экспедиция, в ходе которой несколько кораблей Северного флота отправятся к Новой Земле.

По словам начальника отдела гидрографической службы СФ Алексея Корниса, в ходе экспедиции предстоит убедиться в существовании шести или семи островов, самый большой из которых имеет в длину более 500 метров.

Как предполагает Корнис, ранее неизвестные участки суши могли открыться после схода с них ледников, который происходит из-за глобального потепления.

Острова видны и на снимках из космоса. Они «будут считаться официально открытыми, когда на них ступят гидрографы».