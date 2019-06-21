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Канделаки прервала молчание по ситуации в Грузии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Тина Канделаки на своём канале в Telegram прокомментировала акции протеста в Тбилиси, назвав их «многослойной провокацией», которая свидетельствует о провале. При этом телеведущая отметила, что беспорядки не отражают реального отношения большинства жителей Грузии к россиянам.
По словам Канделаки, признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии — это «гештальт, который невозможно закрыть», чем активно пользуются геополитические конкуренты, «пытаясь сжечь мосты, соединяющие два государства». При этом телеведущая подчеркнула, что грузины всегда были «очень просвещённой нацией».
«Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию?» — задалась вопросом телеведущая.
Канделаки также прокомментировала высказывания «черносотенцев», которые призывают отказаться от трат на «зарвавшихся грузин».
«С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения», — отметила журналистка.
Телеведущая не сомневается, что Сергей Гаврилов не собирался отвечать неблагодарностью на грузинское гостеприимство, которое «нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию».
«Если мы будем поджигать мост с нашей стороны, он только быстрее сгорит», — резюмировала Канделаки.
Комментарии2
Общество , Тина Канделаки , Сергей Гаврилов , Абхазия , Грузия , Тбилиси , Южная Осетия
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