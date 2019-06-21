Канделаки прервала молчание по ситуации в Грузии

Тина Канделаки на своём канале в Telegram прокомментировала акции протеста в Тбилиси , назвав их «многослойной провокацией», которая свидетельствует о провале. При этом телеведущая отметила, что беспорядки не отражают реального отношения большинства жителей Грузии к россиянам.

По словам Канделаки, признание Россией независимости Южной Осетии Абхазии — это «гештальт, который невозможно закрыть», чем активно пользуются геополитические конкуренты, «пытаясь сжечь мосты, соединяющие два государства». При этом телеведущая подчеркнула, что грузины всегда были «очень просвещённой нацией».

«Кто виноват в том, что открытость грузин ко всему новому искусно использовали для создания такого бэкграунда, который привел нас к политическому противостоянию?» — задалась вопросом телеведущая.

Канделаки также прокомментировала высказывания «черносотенцев», которые призывают отказаться от трат на «зарвавшихся грузин».

«С такой политикой мы и получим тотальную изоляцию по периметру наших границ. Маленькие государства всегда пассионарны. Это необходимо учитывать, выстраивая с ними отношения», — отметила журналистка.

Телеведущая не сомневается, что Сергей Гаврилов не собирался отвечать неблагодарностью на грузинское гостеприимство, которое «нельзя было нарушать и тем людям, которые поддались на манипуляцию».