Российское оружие лишают Божьей силы

Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются — и как влияет вмешательство церкви на силу оружия?

В церковном мире дискуссия — следует ли освящать оружие массового поражения. Тема «О практике освящения оружия в Русской православной церкви» обсуждалась на комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

Мнения разделились. Одно дело благословить воинство на ратный подвиг, совсем другое — осенить крестным знамением смертоносную бомбу. Высказывалось даже мнение, что церковь вообще не должна благословлять оружие. Так считает, например, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он в этой позиции среди священников РПЦ не одинок.

«Я бы никогда оружие не освящал, в том числе личное», — заявил бывший глава пресс-службы московского патриархата, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Подводные лодки освящаются как пространство, где находятся люди. В самолетах, машинах и кораблях люди тоже прибывают на службе.

«Само оружие священникам не надо освящать. Все, что связано с людьми — да, а с оружием — нет», поделился Вигилянский с газетой ВЗГЛЯД.

По словам Тутунова, недавно была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года: «О практике освящения оружия в Русской православной церкви».

«По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно «освящаться» оружие массового поражения и в целом не личное оружие», — заявил епископ РИА Новости. Он добавил, что «в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет».

Каково самим военным в этой ситуации — лучше летают у них освященные ракеты, ездят танки или более выносливыми становятся бойцы? Есть ли Божья помощь?

Российская армия обратилась к Богу после 1991 года. Поначалу очень скромно, не выставляя напоказ нательные крестики, полушепотом прочитанную молитву, запомнившуюся от бабушки. Вчерашние политработники шипели от злобы на такие проявления «поповщины», комкали в кармане партийные билеты, а спустя несколько лет уже сами знали наизусть «Отче наш».

Прошел еще десяток лет — и уже в каждой уважающей себя воинской части присутствовал либо храм, либо часовенка, имелась молельная комната для мусульман. Сейчас уже военными священниками в Российской армии никого не удивишь — «батюшки в погонах» органично вписались в современное воинство.

Официально, по штатному расписанию, их должности называются «помощник командира по работе с верующими военнослужащими». Погоны не носят, в силу духовного сана им вообще запрещено брать в руки оружие, но в числе одних из функций могут это самое оружие благословлять. Вручили бойцу автомат после присяги — батюшка благослови на владение.

Это на уровне солдат, генералы пошли дальше — освящать просят знамена частей и соединений, поступающее новое вооружений, танки, самолеты, корабли, подводные лодки. Считается, что с Божьей помощью служить эта техника будет гораздо лучше. Может, и впрямь лучше?

Вот епископ Стефан (в миру Сергей Владимирович Привалов, закончивший в свое время военное училище ПВО), председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами , высказал газете ВЗГЛЯД четкую позицию: «Благословение воинству направлено в первую очередь на защиту и служение Отечеству».

«В воинском требнике есть чины для освещения личного оружия, — говорит Привалов. — Это могла быть прежде сабля, копье, любое личное оружие. Тут препятствий никаких нет. Священнослужители должны сами понимать, на что дают благословение. Церковь ведь не благословляет само оружие как таковое, не средство убийства, а средство защиты, в какой-то степени предостережения для противника. Господь должен предостеречь таким образом, облагоразумить неприятеля. Это некая сдерживающая сила.

С одной стороны, она должна успокоить врага, а с другой — дать силу духа. И веру в свое оружие, боевую технику. Сколько было случаев — топливо кончилось, а танк все еще едет, самолет, который должен упасть, долетает до аэродрома, раненый солдат в медсанбате оживает. На всё божья воля. Всё, что господь хочет, всё совершается».

При этом эпископ Стефан считает, что благословение не может распространяться на оружие убийства, тем более средства массового поражения.

«Благения должны быть направлены на мир, а не на уничтожение людей», — убежден он.

При этом считает, что церковь, как и все общество, развивается по современным канонам — это вполне естественный процесс.

«Запуск космических ракет с космодрома Байконур сопровождается благословением — это благое дело, в его чудодействие верят и сами космонавты, и сотрудники всех технических служб. И если Юрий Гагарин в свое время сказал знаменитую фразу: «Поехали!», то сейчас запуск ракет космических кораблей сопровождается словами: «С Богом!». Может показаться, что разница не большая, но смысл одинаков — движение с верой», — считает Привалов.