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Российским дрессировщикам запретят мучить животных 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство намерено запретить дрессировщикам использовать насилие во время репетиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.
В документе указано, что в отношении животных станет нельзя использовать средства и методы, причиняющие боль, страдания или стресс. Вместо этого рекомендуется использовать тактику положительного подкрепления, когда зверя не наказывают, а поощряют за работу. Также будет запрещено заставлять питомцев выполнять действия, которые им не под силу или противоестественны для них, давать им стимуляторы и другие препараты, влияющие на работоспособность и самочувствие. Сама дрессировка не должна длиться больше пяти часов в день.
Также в постановлении правительства перечислены условия содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях, прописаны требования к вольерам, питанию, лечению и обслуживанию и условиям транспортировки каждого вида зверей. Ориентировочно документ вступит в силу 1 января 2020 года.
В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным», которого зоозащитники ждали восемь лет. Были запрещены контактные зоопарки, травля и бои животных, их убийство и пропаганда насилия над ними.
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Общество , Правительство РФ , РИА Новости
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