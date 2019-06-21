21 июня наступит самая короткая ночь в году

На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. Так, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты.

В день солнцестояния звезда поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время. В течение 24 часов Солнце описывает самую большую дугу на небе, вставая на северо-востоке и заходя на северо-западе. Последующие несколько дней продолжительность дня остается неизменной, затем световой день начинает убывать.

День летнего солнцестояния считался важным праздником в древних религиях и культурах. На Руси до принятия христианства справлялся славянский праздник Ивана Купалы, в этот день люди собирали цветы и травы, обливались водой, плели венки, прыгали через костры и сжигали чучело Солнца в форме колеса.