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21 июня наступит самая короткая ночь в году 

Газета.Ru + ещё 15 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На широте Москвы Солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. Так, продолжительность светового дня составит 12 часов 33 минуты.
В день солнцестояния звезда поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время. В течение 24 часов Солнце описывает самую большую дугу на небе, вставая на северо-востоке и заходя на северо-западе. Последующие несколько дней продолжительность дня остается неизменной, затем световой день начинает убывать.
День летнего солнцестояния считался важным праздником в древних религиях и культурах. На Руси до принятия христианства справлялся славянский праздник Ивана Купалы, в этот день люди собирали цветы и травы, обливались водой, плели венки, прыгали через костры и сжигали чучело Солнца в форме колеса.
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