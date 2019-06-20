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Кузнецова обратилась в СК из-за ребенка из семьи геев 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в СК и прокуратуру с просьбой предоставить сведения о судьбе ребенка из гей-семьи, который якобы мог подвергнуться насилию.
«Мы направим обращение в СК и прокуратуру с целью проверки всей информации», — передает ее слова «Интерфакс».
Речь идет о ситуации с 12-летним ребенком, которого, по данным СМИ, привезли в больницу с подозрением на аппендицит. Диагноз не подтвердился, но подросток странно себя вел. Выяснилось, что его и еще одного ребенка воспитывают двое мужчин, состоящих в отношениях. Утверждается также, что ребенок иногда спит с ними в одной кровати.
По данным РЕН-ТВ, врачи заподозрили, что его могли изнасиловать.
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Общество , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , Интерфакс
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