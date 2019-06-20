Попросившие канадского убежища россияне захотели переехать целым городом

По словам горожан, независимые эксперты проводили исследования и констатировали, что из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик в населенном пункте многократно завышены все допустимые нормы загрязнения.

«Киселевск превратился в одну большую промышленную зону. В нем по всем экологическим показателям населению нельзя проживать», — сказали они.

В своем обращении жители упомянули, что за последние годы в несколько раз возросла заболеваемость онкологией у населения, среди больных много детей.

Собравшиеся потребовали от федеральных властей организовать полноценную проверку экологической ситуации в городе и заставить местных предпринимателей за свой счет переселить всех горожан в экологически чистые районы.