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Попросившие канадского убежища россияне захотели переехать целым городом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Жители Киселевска Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за ужасной экологической обстановки в районе, потребовали расселить не часть домов, как это предложили чиновники, а весь город. Об этом они сообщили в своем видеообращении президенту России Владимиру Путину, опубликованном на YouTube.
По словам горожан, независимые эксперты проводили исследования и констатировали, что из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик в населенном пункте многократно завышены все допустимые нормы загрязнения.
«Киселевск превратился в одну большую промышленную зону. В нем по всем экологическим показателям населению нельзя проживать», — сказали они.
В своем обращении жители упомянули, что за последние годы в несколько раз возросла заболеваемость онкологией у населения, среди больных много детей.
Собравшиеся потребовали от федеральных властей организовать полноценную проверку экологической ситуации в городе и заставить местных предпринимателей за свой счет переселить всех горожан в экологически чистые районы.
10 июня сообщалось, что жители Киселевска записали обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус экологических беженцев. Глава региона Сергей Цивилев обещал расселить 71 дом, рядом с которыми произошел подземный пожар. Население города — около 90 тысяч человек.
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Общество , Экология , Сергей Цивилев , Джастин Трюдо , Антониу Гутерриш , Владимир Путин , ООН , Канада , Кемеровская Область , Киселевск
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