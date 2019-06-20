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Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью удастся решить в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
"Отмену роуминга мы рассматриваем как важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве, — отметил дипломат в интервью ТАСС. — Над этим активно работают министерство связи и информатизации Беларуси и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России".
По словам главы диппредставительства, роуминг будет отменен в ближайшие год— два, когда для этого будут созданы необходимые условия.
Москва и Минск активно продолжают работу в направлении взаимного признания виз Россией и Белоруссией. Владимир Семашко подчеркнул, что подготовка соответствующего документа находится на завершающем этапе и, вероятно, будет закончена до конца года.
"Фактическая работа над проектом межправсоглашения о взаимном признании виз началась в 2015 году и сейчас находится на финишной прямой. Завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются все нюансы его применения", — резюмировал посол.
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Комментарии
Общество , СНГ , Владимир Семашко , ИТАР-ТАСС
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