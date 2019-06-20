Посол Беларуси в России: Роуминг между странами отменят в течение двух лет

Вопрос отмены роуминга между Россией Беларусью удастся решить в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко

"Отмену роуминга мы рассматриваем как важный шаг для установления безбарьерной среды общения в Союзном государстве, — отметил дипломат в интервью ТАСС. — Над этим активно работают министерство связи и информатизации Беларуси и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России".

По словам главы диппредставительства, роуминг будет отменен в ближайшие год— два, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Москва и Минск активно продолжают работу в направлении взаимного признания виз Россией и Белоруссией. Владимир Семашко подчеркнул, что подготовка соответствующего документа находится на завершающем этапе и, вероятно, будет закончена до конца года.