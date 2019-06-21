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Блогер Сардаров пообещал назвать блюдо в своем кафе «Шаурмой для Путина» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярный блогер Амиран Сардаров, рекламировавший шаурму во время прямой линии президента Владимира Путина, назовет одно из блюд в своем кафе "Шаурмой для Путина".
"Это второй кейс после "Вятского кваса". Самая дорогая рекламная интеграция в мире. Назову обязательно "Шаурма для Путина", — сообщил РИА Новости блогер Сардаров.
В четверг Сардаров в своем видеообращении задал президенту вопрос, касающийся закона об устойчивом рунете, а затем начал рекламировать свою шаурму.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил блогера за предложение попробовать шаурму и похвалил за то, что тот во время своего видеообращения не упустил возможности прорекламировать свой товар.
Амиран Сардаров является автором блога на Youtube "Дневник хача", у которого к настоящему моменту более четырех миллионов подписчиков.
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Общество , В мире , Прямая линия с Владимиром Путиным , Амиран Сардаров , Владимир Путин , РИА Новости
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