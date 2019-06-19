Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священник назвал условие, при котором люди перестанут ходить в церковь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Русской православной церкви выступили против инициативы об осмотрах и оснащении видеокамерами всех помещений храмов и монастырей. Реакция поступила на проект Национального антитеррористического комитета, согласно которому антитеррористические требования должны применяться к любым зданиям и помещениям, в которых проводятся молитвенные религиозные собрания.
Священник, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что большинство прихожан выступят против установки камер внутри храмов:
— Каждый при обсуждении этого проекта подумал о тайне исповеди. По моему глубокому убеждению, есть места священные, в которых присутствие «всевидящего ока» недопустимо. Я уверен, что если на каждого наденем браслет с отслеживанием, то даже в этом случае мы не можем гарантировать абсолютную безопасность. Есть пределы здравого смысла, камеры, установленные в сакральных местах, где происходит таинство, вызывают полное недоумение, — подчеркнул Ильяшенко.
Священник подчеркнул, что профессионалы могут решить вопрос с установкой камер по периметру, у входа:
— Там можно проследить и на входе можно отсекать потенциальных нарушителей, возможно, регламенты службы безопасности должны быть выведены на другой уровень. Но это вопрос к правоохранителям. 99 из 100 опрошенных входящих в храм не пойдут туда, где есть камеры. В этом причудливость человеческой натуры — сделать селфи в храме или на крещение в проруби, но прихожане будут против следящего оборудования в храме, — подчеркнул священник.
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что в рамках этой темы есть два аспекта:
— Любая организация и здание должны быть вписаны в общую концепцию безопасности и не быть вне зоны законов. Большие скопления людей привлекают злоумышленников. Антитеррористическая защита есть на всех крупных праздниках вне зависимости от религии. Второй аспект — есть такие места, где камер быть не должно, потому что подобная запись может стать источником утечки информации для потенциального шантажа.
Вечерняя Москва: последние новости
Команда Кадырова представила альтернативную версию «Игры престолов» Главный пристав Москвы отреагировал на предложение убрать клетки из судов Умер сессионный барабанщик группы «Машины времени»
Комментарии
Общество , Георгий Федоров , НАК , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Руководству России пригрозили обвинениями по делу MH1710
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление623
Россия начала возвращение в ПАСЕ18
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским29
Названо условие снятия блокады с Донбасса29
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:19
Названо условие снятия блокады с Донбасса
В мире Украина
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
00:59
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским
Политика
01:00
Кадыров с войском проник в «Игру престолов»
Общество
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение