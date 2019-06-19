Медведева впервые стала мамой

Актриса Ирина Медведева рассказала в инстаграме, что впервые стала матерью.

Звезда шоу "Шесть кадров" родила сына в одном из родильных домов Парижа. Свою беременность она скрывала. "Мама. Сыночек, " — подписала Ирина Медведева первое фото с новорожденным сыном, лицо которого закрыто смеющимся эмодзи. Как сообщает портал "Дни.ру", отец ребенка — французский бизнесмен Гийом. Пара поженилась летом 2018 года.