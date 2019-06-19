Каракурт атакует: Подмосковье заполонили ядовитые пауки

Подмосковье заполонили ядовитые пауки каракурты, причиной тому стала слишком жаркая погода. Однако постоянными обитателями региона они не станут, успокаивают эксперты — зиму им не пережить.

Из-за экстремальной жары в Подмосковье появились каракурты — ядовитые пауки из рода черных вдов, сообщает РИА «Новости». На сегодняшний день известно о двух случаях укусов.

«К сожалению, сейчас каракурты могут вполне комфортно чувствовать себя даже в Подмосковье. Все дело в аномально жаркой погоде. Но зиму они здесь точно не переживут», — отмечает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Каракурт — паук с черным телом и массивным брюшком, обычно с яркими красными пятнами, иногда с белым окаймлением. Но могут встречаться и полностью черные пауки. Это довольно крупный вид пауков из рода черных вдов, размером до полутора сантиметров.

В последнее десятилетие случаи укусов каракурта стали также регистрироваться в Азербайджане. Увеличилась численность в Ростовской области, каракурты появились в Алтайском крае и Новосибирской области. В 2010 году они также были обнаружены в Волгоградской и Саратовской областях.

Каракурт не нападает на животных и человека, если его не потревожат. Укус действует немедленно — появляется жгучая боль, уже через 10—15 минут распространяющаяся по всему телу. Пострадавшие жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Мышцы брюшного пресса резко напрягаются. Среди прочих симптомов — одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, дрожь, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в груди.

Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

В годы массового размножения каракуртов не раз происходил значительный падеж скота, и животноводство терпело большие убытки. Теперь в местах размножения паука уничтожают с помощью инсектицидов.

Для лечения применяют противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты дает также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния.

Подмосковье не подходит для обитания каракуртов, отмечают специалисты. Их сюда могло занести ветром или они попали в ящики с овощами и фруктами из жарких регионов.

«Молодые пауки у каракуртов разносятся на паутине ветром, расселяясь по территориям, — поясняет энтомолог Илья Гомыранов. — И возможно, несколько особей таким образом попали в Москву и Московскую область. Также часто опасных насекомых и пауков завозят из более южных регионов вместе с овощами и фруктами, а также с посадочным материалом (рассада, саженцы деревьев, кустарников). Но переживать не стоит, наши холодные зимы не позволят паукам стать постоянными жителями нашего региона».

«Жить они здесь не могут. Почтой что угодно и откуда угодно сейчас завозится. Такие вещи исключать нельзя. Это далеко за пределами их ареала существования. Теоретически на юге Московской области могут быть тарантулы. Единичный завоз может быть, откуда угодно и чего угодно, а жить — нет», — добавляет арахнолог, кандидат биологических наук Кирилл Еськов.

По словам Гомыранова, 10-15% людей, укушенных каракуртом и обратившихся за помощью, погибают.

Попытаться остановить действие яда можно с помощью спички.

«Яд паука содержит в основном белковые нейротоксины, которые легко разрушаются повышенной температурой. Самый лучший и эффективный способ борьбы с действием яда — в первые секунды затушить о место укуса спичку, высокая температура быстро нейтрализует яд, а ожог в скором времени заживет. Если же в первые минуты укус остался незамеченным, яд попал в кровоток, и человек чувствует ухудшение самочувствия, то нужно немедленно обратиться в больницу, где пострадавшему могут ввести специальную сыворотку, либо сделают инъекции новокаина, хлорида кальция и других веществ», — советует эксперт.