Кузнецова предложила законодательно усовершенствовать соцподдержку детей-сирот

Выпускники детских домов и других сиротских учреждений должны получать социальную поддержку вне зависимости от того, обращались ли они за помощью. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова , передает РАПСИ.

На совещании по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот она сообщила о подготовке целого пакета соответствующих изменений в законодательство.

«Мы вышли с целым спектром предложений, большая часть из которых заключается в совершенствовании законодательного регулирования на федеральном уровне. Первое из них касается получения социальных услуг», — сказала Кузнецова.

Предложение Кузнецовой подразумевает включение выпускника сиротского учреждения в категорию граждан, которым требуется социальная поддержка.

«Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений», — отметила омбудсмен.

Также Кузнецова предложила предоставлять сиротам преимущественное право при поступлении в кадетские и суворовские училища и обязать образовательные учреждения бесплатно брать сирот на подготовительные курсы.

Кроме того, она выступила с предложением об изменениях в законодательство, позволяющих детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим свидетельство об обучении, получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки.

Кузнецова также заявила о необходимости содействовать сиротам в поиске работы и обратила внимание на «неплохие региональные практики» решения проблемы трудоустройства выпускников детских домов.