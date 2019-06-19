Кузнецова предложила законодательно усовершенствовать соцподдержку детей-сирот 

Выпускники детских домов и других сиротских учреждений должны получать социальную поддержку вне зависимости от того, обращались ли они за помощью. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает РАПСИ.
На совещании по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот она сообщила о подготовке целого пакета соответствующих изменений в законодательство.
«Мы вышли с целым спектром предложений, большая часть из которых заключается в совершенствовании законодательного регулирования на федеральном уровне. Первое из них касается получения социальных услуг», — сказала Кузнецова.
Предложение Кузнецовой подразумевает включение выпускника сиротского учреждения в категорию граждан, которым требуется социальная поддержка.
«Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений», — отметила омбудсмен.
Также Кузнецова предложила предоставлять сиротам преимущественное право при поступлении в кадетские и суворовские училища и обязать образовательные учреждения бесплатно брать сирот на подготовительные курсы.
Кроме того, она выступила с предложением об изменениях в законодательство, позволяющих детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим свидетельство об обучении, получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки.
Кузнецова также заявила о необходимости содействовать сиротам в поиске работы и обратила внимание на «неплохие региональные практики» решения проблемы трудоустройства выпускников детских домов.