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Акция «Свеча памяти» пройдёт в Оренбурге 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Накануне Дня памяти и скорби в Оренбурге пройдёт акция «Свеча памяти», сообщает RIA56.
Учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных объединений, сотрудники предприятий и организаций, жители города пройдут колонной по проспекту Победы.
По данным городской администрации, построение колонны начнётся в 20:30.
«Ежегодно в эту памятную дату в Оренбуржье и по всей стране зажигают поминальные свечи — в знак глубокого уважения и благодарности тем, кто подарил нам мирную жизнь, будущее и надежду», — заявил врио губернатора Денис Паслер.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске.
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