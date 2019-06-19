Черепа на деревьях: жуткая находка в лесу испугала жителей Челябинска

Жители Сосновского района Челябинской области испугались вспышки болезней, так как рядом с могильником находится источник питьевой воды.

Жители Челябинской области обнаружили в лесу на территории Сосновского района несколько черепов крупного рогатого скота, которые были развешены на деревьях. Об этом сообщает 1obl.ru.

По информации новостного портала, недалеко от могильника находятся земельные участки, выделенные администрацией района многодетным семьям под строительство. При этом, по словам местных жителей, раньше ничего подобного они не видели.

После обнаружения скотомогильника людей охватил страх, поскольку рядом находится источник питьевой воды. На место ЧП были вызваны специалисты ветстанции, которые по прибытии заявили, что никакой опасности останки животных не представляют.

«Данные черепа крупного рогатого скота совершенно безопасны, так как скот не больной, а привезен, скорее всего, с мясоперерабатывающего предприятия. Об этом говорит факт, что место, где располагался роговой отросток, убран механическим путем, спилен», — заявил заведующий ветеринарным отделом Сосновской межрайонной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Скобельцин.

Специалист также указал на то, что шкуры с голов животных были сняты с помощью специальной техники.

Тем не менее, несмотря на утешительное заявление ветеринара, было принято решение о вывозе останков из лесополосы.