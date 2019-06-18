«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского

«Было бы по-мужски и красиво»: Скабеева раскритиковала Зеленского

«Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться», — написала Скабеева в Instagram.

Напомним, Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти. Сама канцлер объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.

Зеленский, комментируя инцидент, сказал, что Меркель была в полной безопасности, находясь рядом с ним.