«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского

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«Было бы по-мужски и красиво»: Скабеева раскритиковала Зеленского 

Рамблер 24 минуты назад
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не помог Ангеле Меркель во время фотосессии на красной дорожке перед переговорами в Берлине.
«Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться», — написала Скабеева в Instagram.
Напомним, Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти. Сама канцлер объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.
Зеленский, комментируя инцидент, сказал, что Меркель была в полной безопасности, находясь рядом с ним.
Комментарии33
Общество , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева
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