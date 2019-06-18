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Милонов: людям с большим количеством тату нельзя работать на госслужбе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что людям с большим количествам татуировок путь на госслужбу закрыт. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Необходимо признать, что чрезвычайно большое количество тату является формой девиантного поведения»,
— сказал парламентарий.
По его мнению, такие люди неадекватны, поэтому на госслужбе им делать нечего. Милонов напомнил, что и в силовых органах татуировки не поощряются и «считаются моветоном».
В свою очередь, врач-психиатр Олег Аронович также резко высказался в адрес любителей татуировок, назвав их больными людьми. По словам специалиста, такие «психопаты» плюют на окружающих и представляют опасность для военной службы, поскольку и там их отличает вызывающие поведение.
«Можете представить себе дипломата, который придет представляться в другой стране, татуированный с головы до ног? Я думаю, что его и в институт МГИМО не возьмут»,
— предположил Аронович.
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Комментарии3
Общество , Виталий Милонов , МГИМО , Госдума
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