Подмосковный Ди Каприо бросил вызов российскому шоу‐бизнесу

Подмосковный двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев уже несколько лет пытается определиться с будущей профессией. Мужчина уволился с должности системного администратора и готов ворваться на российскую эстраду. Однако пока он продолжает жить в коммунальной квартире.

Свет софитов и съемочные будни для Романа не в новинку. После того как в Сети заметили фотографическое сходство мужчины с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, от работы не было отбоя. Реклама, кино, приглашения в жюри фестивалей. И вот, наконец, Бурцев твердо решил стать актером.

Серьезные амбиции Роман решил подкрепить делом и начал с азов — пошел в театральную школу. Работать двойником мировой знаменитости Бурцев теперь не хочет, его цель — главные роли в полнометражных картинах.

Руководство театрального пространства «Сияние» сделало подарок Роману и пригласило на бесплатное занятие.

«Конечно, если он захочет сбросить вес, он будет тогда еще очевиднее похож на Ди Каприо, тогда будет больше спектр ролей, которые он сможет сделать»,

— сказала педагог театрального пространства «Сияние» Антонина Буравкова.

После занятия новоиспеченный актер поделился впечатлениями:

«Понимаете, аппетит приходит во время еды. Ко всему надо подходить с умом, а то так можно и надорвать себя».

телеканал «360»

Судьба наградила Романа уникальными возможностями. Теперь все зависит от самого мужчины. Никогда не поздно начать с нуля. И уж точно лишним не будет более грамотно монетизировать свою удивительную схожесть с голливудским актером. А там и до полного метра недалеко.