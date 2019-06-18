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Подмосковный Ди Каприо бросил вызов российскому шоу‐бизнесу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: телеканал «360»
Подмосковный двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев уже несколько лет пытается определиться с будущей профессией. Мужчина уволился с должности системного администратора и готов ворваться на российскую эстраду. Однако пока он продолжает жить в коммунальной квартире.
Свет софитов и съемочные будни для Романа не в новинку. После того как в Сети заметили фотографическое сходство мужчины с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, от работы не было отбоя. Реклама, кино, приглашения в жюри фестивалей. И вот, наконец, Бурцев твердо решил стать актером.
Серьезные амбиции Роман решил подкрепить делом и начал с азов — пошел в театральную школу. Работать двойником мировой знаменитости Бурцев теперь не хочет, его цель — главные роли в полнометражных картинах.
Руководство театрального пространства «Сияние» сделало подарок Роману и пригласило на бесплатное занятие.
«Конечно, если он захочет сбросить вес, он будет тогда еще очевиднее похож на Ди Каприо, тогда будет больше спектр ролей, которые он сможет сделать»,
— сказала педагог театрального пространства «Сияние» Антонина Буравкова.
После занятия новоиспеченный актер поделился впечатлениями:
«Понимаете, аппетит приходит во время еды. Ко всему надо подходить с умом, а то так можно и надорвать себя».
телеканал «360»
Судьба наградила Романа уникальными возможностями. Теперь все зависит от самого мужчины. Никогда не поздно начать с нуля. И уж точно лишним не будет более грамотно монетизировать свою удивительную схожесть с голливудским актером. А там и до полного метра недалеко.
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Общество , Роман Бурцев , Леонардо ДиКаприо
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