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Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер в эфире Первого канала обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о том, что не стоит давить на следствие в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
«Я бы хотел спросить его, причем без всякого подтекста и без иронии. Как вы думаете, господин Кадыров, если бы не было такого мощного выступления журналистов и не только, освободили бы Голунова? Уволили бы двух генералов МВД? Начали бы расследование по поводу тех, кто непосредственно арестовал Голунова?» — сказал Познер в конце своей передачи, вышедшей в эфир 17 июня.
Задавая этот вопрос Кадырову, ведущий отметил, что его внутренний голос говорит:
«Может не надо?»
Телеведущий разъяснил, что за 30 лет жизни в Советском союзе в него «внедрили страх» сказать что-то не то, общаться не с теми людьми. При этом журналист думал, что избавился от этого страха после развала СССР, но признался, что ошибся.
«Я понимал, что я должен высказаться. И тут заговорил внутренний голос, такой подленький, трусливый и бессовестный: "Может не надо? А то, кто его знает, что может быть, а то вдруг кому-то там не понравится?"» — рассказал Познер.
Он пояснил, что этот же страх испытывал, когда его просили прокомментировать задержание Голунова.
«Сидит эта сволочь, не уходит никуда. Я высказался, я сказал. Я счастлив, что сказал свое. И что добились освобождения Голунова. Но страх все-таки сидит», — объяснил Познер.
Ранее Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову. По словам главы республики, требования взять дело журналиста «под особый контроль» мешают проведению спокойного и непредвзятого расследования. При этом лидер Чечни добавил, что не берется судить о виновности или невиновности корреспондента «Медузы».
Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Тесты показали отсутствие запрещенных веществ в организме журналиста.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. У здания столичного главка МВД прошла серия одиночных пикетов. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела. Голунова освободили в тот же день.
Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Голунову, как свидетелю по уголовному делу, предоставили защиту.
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Общество , Иван Голунов , Рамзан Кадыров , Владимир Познер , Владимир Колокольцев , МВД , Первый канал , Чеченская Республика
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