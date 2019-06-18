Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову

«Я бы хотел спросить его, причем без всякого подтекста и без иронии. Как вы думаете, господин Кадыров, если бы не было такого мощного выступления журналистов и не только, освободили бы Голунова? Уволили бы двух генералов МВД? Начали бы расследование по поводу тех, кто непосредственно арестовал Голунова?» — сказал Познер в конце своей передачи, вышедшей в эфир 17 июня.

Задавая этот вопрос Кадырову, ведущий отметил, что его внутренний голос говорит:

«Может не надо?»

Телеведущий разъяснил, что за 30 лет жизни в Советском союзе в него «внедрили страх» сказать что-то не то, общаться не с теми людьми. При этом журналист думал, что избавился от этого страха после развала СССР, но признался, что ошибся.

«Я понимал, что я должен высказаться. И тут заговорил внутренний голос, такой подленький, трусливый и бессовестный: "Может не надо? А то, кто его знает, что может быть, а то вдруг кому-то там не понравится?"» — рассказал Познер.

Он пояснил, что этот же страх испытывал, когда его просили прокомментировать задержание Голунова.

«Сидит эта сволочь, не уходит никуда. Я высказался, я сказал. Я счастлив, что сказал свое. И что добились освобождения Голунова. Но страх все-таки сидит», — объяснил Познер.

Ранее Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову. По словам главы республики, требования взять дело журналиста «под особый контроль» мешают проведению спокойного и непредвзятого расследования. При этом лидер Чечни добавил, что не берется судить о виновности или невиновности корреспондента «Медузы».

Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Корреспондент связал преследование со своей профессиональной деятельностью. Тесты показали отсутствие запрещенных веществ в организме журналиста.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. У здания столичного главка МВД прошла серия одиночных пикетов. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела. Голунова освободили в тот же день.

Позднее были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Голунову, как свидетелю по уголовному делу, предоставили защиту.