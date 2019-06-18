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Скабеева: идея кормить россиян просроченными продуктами звучит дико 

Вести.Ru 33 минуты назад
"Я категорически не поддерживаю идею передать продукты с истекающим сроком годности продукты в социальные заведения, — заявила в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Наталия Евдокимова. — Я поддерживаю идею о раздаче продуктов с неистекшим сроком годности бесплатно, как это делается во многих европейских странах".
Ранее стало известно о том, что СПЧ рекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение продуктов питания, которые еще пригодны для еды. Кроме того, продукты с истекающим сроком годности, то есть почти просроченные, предложили раздавать на благотворительность.
Один из членов комиссии СПЧ Евгений Бобров пояснил, что ретейлеры готовы передавать такие продукты нуждающимся. В том числе в социальные учреждения — детям и старикам. По его мнению, таким образом можно будет чуть сократить расходы на питание этих людей за счет продуктов, срок которых вот-вот истечет.
Ольга Скабеева прокомментировала инициативу СПЧ, заявив, что подобная идея звучит дико.
Ежегодно до 700 000 тонн продовольственных товаров не находят потребителя в супермаркетах, это дает 5% всех пищевых отходов России. Большая часть просроченных продуктов питания фактически уничтожается на полигонах, там образуется свалочный газ, негативно воздействующий на окружающую среду и здоровье граждан.
Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, считают в СПЧ. Предлагается запретить отправлять продукты питания на свалки и уничтожать их, а вместо этого предлагается беспрепятственно передавать еду на благотворительные цели.
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Комментарии10
Общество , Видео , Ольга Скабеева , Евгений Бобров , Наталия Евдокимова , Совет по правам человека
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