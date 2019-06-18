Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми прихожанке церкви запретили зажечь свою свечку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жительнице Перми не дали воспользоваться своей свечкой в церкви, пишут СМИ.
«Стоит сегодня бабулька и зорко, как коршун наблюдает, какую свечу я поставила и началось: «Нельзя, батюшка не разрешает, не у нас купили, да все равно вам не поможет, да все равно не будет вам благословения за свечу и на свечу, да ничего хорошего не получится, да мы ремонт делаем, вот положите тысячу сначала на ремонт — потом ставьте, сейчас батюшку позову», — рассказала горожанка в соцсетях, передает Ura.ru.
Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка заявил, что в запрете на чужие свечи нет ничего предосудительного.
«Неправильно покупать, к примеру, свечи пачками на православных ярмарках, а потом сжигать их в приходах Перми или другого города. Покупая свечку, прихожанин жертвует на то, чтобы церковь существовала. Типовые здания храмов достаточно энергоемкие, это высокие потолки, отопление, зарплата сотрудников. Почему-то все думают, что церковь — это что-то бесплатное», — приводит его слова издание.
Литовка добавил, что среди его знакомых есть те, кто приходит в церковь со своими свечами, но жертвуют деньги. Представитель РПЦ уточнил, что «простое сжигание свечей не приносит никакой пользы» для церкви и для верующего.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму Медведев предложил адресно увеличить пособие по уходу за ребенком Главный судебный пристав Москвы пришел в «шок» от инициативы отменить клетки в судах
Комментарии7
Общество , РПЦ , РИА Ura.ru , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах7
В российском городе приземлился самолет НАТО80
Меркель объяснила сильную дрожь при встрече с Зеленским72
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским355
Меркель назвала условие снятия санкций с России512
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение