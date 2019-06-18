Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев предложил увеличить размер детских пособий 

Ридус + ещё 23 1 час назад
Фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличения размера пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
По его словам, эти пособия следует увеличить с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, но выделять их только тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, сообщает «Интерфакс».
Выступая на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком, глава правительства отметил, что этот уровень требует отдельного расчета.
Медведев подчеркнул, что сейчас в России более половины многодетных семей находятся за чертой бедности, а доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина, отмечает агентство.
Премьер также предложил определить механизм предполагаемых выплат, который должен быть эффективным, работающим и не создавать регионам какие-то дополнительные проблемы, пишет ФАН.
Ранее сообщалось, что с 12 мая в России вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий.
Ридус: последние новости
В Перми прихожанке запретили поставить принесенную с собой свечу «Будем считать, что я попал»: Киселев заплатит 2,5 млн «строителю» Мазурину Умер ударник «Машины времени»
Комментарии1
Общество , Дмитрий Медведев , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах7
В российском городе приземлился самолет НАТО80
Меркель объяснила сильную дрожь при встрече с Зеленским72
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским355
Меркель назвала условие снятия санкций с России512
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение