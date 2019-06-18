Медведев предложил увеличить размер детских пособий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличения размера пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

По его словам, эти пособия следует увеличить с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе, но выделять их только тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, сообщает «Интерфакс».

Выступая на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком, глава правительства отметил, что этот уровень требует отдельного расчета.

Медведев подчеркнул, что сейчас в России более половины многодетных семей находятся за чертой бедности, а доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина, отмечает агентство.

Премьер также предложил определить механизм предполагаемых выплат, который должен быть эффективным, работающим и не создавать регионам какие-то дополнительные проблемы, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что с 12 мая в России вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий.