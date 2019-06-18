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Председатель ВС начал поиск улыбчивых судей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд объявил конкурс, целью которого является поиск «сдержанных и улыбчивых» судей в новые кассационные и апелляционные суды в России, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
По его словам, новые кассационные и апелляционные суды в России начнут работу в срок — с 1 октября этого года, передает РИА «Новости».
«Я думаю, мы все решим, и в установленный законом срок начнут работать эти суды. Трудности будут, безусловно. Мы еще выпустим несколько постановлений, которые дадут направление, нашу позицию относительно того, в каком порядке, какие жалобы, с какого времени и какого срока, они будут рассматриваться в суде», — добавил Лебедев.
Также он отметил, что успешно продвигается работа с подготовкой новый зданий суда, в частности этот вопрос уже решен в Сочи.
Однако Лебедев отметил, что все еще не решен кадровый вопрос. В настоящее время объявлены конкурсы на поиск квалифицированных сотрудников.
«У Верховного суда одно желание — чтобы судьи были сформированы из высокопрофессиональных юристов, чтобы это были люди, безупречные в своем поведении, сдержанные, улыбчивые», — отметил председатель ВС.
По его словам, высшая коллегия судей отклоняет достаточно большое количество кандидатов на эти должности, однако в целом «процедура идет позитивно».
Напомним, Госдума в июле 2018 года приняла законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Новые суды будут сформированы в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением.
В интервью газете ВЗГЛЯД директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева заявила, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции повысит их независимость.
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Общество , Вячеслав Лебедев , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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