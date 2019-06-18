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В Уфе на жилом доме появится портрет Зорге 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Портрет разведчика Рихарда Зорге появится на улице Уфы, названной его в честь. Он будет расположен на фасаде жилого дома.
Об этом сообщает Mkset.ru, ссылаясь на пресс-службу администрации Уфы.
Отмечается, что данная инициатива была высказана местными жителями.
Администрация Октябрьского района и депутат Уфимского городского Совета Артур Хазигалеев поддержали проект.
Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.
В 2017 году в Москве на стене дома появилось граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова.
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