В Уфе на жилом доме появится портрет Зорге

Портрет разведчика Рихарда Зорге появится на улице Уфы , названной его в честь. Он будет расположен на фасаде жилого дома.

Об этом сообщает Mkset.ru, ссылаясь на пресс-службу администрации Уфы.

Отмечается, что данная инициатива была высказана местными жителями.

Администрация Октябрьского района и депутат Уфимского городского Совета Артур Хазигалеев поддержали проект.

Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.