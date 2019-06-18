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Россияне предпочли социальные расходы военным 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне предпочли социальные расходы военным. Об этом говорят результаты опроса, опубликованные на сайте "Левада-центр".
Как отмечается, 82% опрошенных хотели бы, чтобы правительство вкладывало деньги в улучшение уровня благосостояния, а не на усиление военной мощи.
Также 12% респондентов заявили, что государству следует больше средств направлять как раз-таки на рост военной мощи. Еще 6% россиян затруднились ответить на данный вопрос.
При этом 53% опрошенных выразили уверенность, что российская армия сможет защитить страну в случае военного конфликта. 35% ответили, что скорее да, чем нет, и лишь 2% совершенно не согласились с этим убеждением.
Опрос проводился среди 1616 совершеннолетних граждан страны в 137 населенных пунктах.
Ранее опрос показал, что "настоящий мужчина" должен служить в армии, по мнению россиян.
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Общество , Социология
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