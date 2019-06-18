Россияне предпочли социальные расходы военным

Россияне предпочли социальные расходы военным. Об этом говорят результаты опроса, опубликованные на сайте "Левада-центр".

Как отмечается, 82% опрошенных хотели бы, чтобы правительство вкладывало деньги в улучшение уровня благосостояния, а не на усиление военной мощи.

Также 12% респондентов заявили, что государству следует больше средств направлять как раз-таки на рост военной мощи. Еще 6% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

При этом 53% опрошенных выразили уверенность, что российская армия сможет защитить страну в случае военного конфликта. 35% ответили, что скорее да, чем нет, и лишь 2% совершенно не согласились с этим убеждением.

Опрос проводился среди 1616 совершеннолетних граждан страны в 137 населенных пунктах.

Ранее опрос показал, что "настоящий мужчина" должен служить в армии, по мнению россиян.