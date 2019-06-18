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Тест: Насколько вы перерабатываете? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Человек должен работать 40 часов в неделю. Да, так действительно написано в трудовом кодексе, но если задуматься, вы работаете именно столько? Или больше? Проверим?
Общество , Тесты
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