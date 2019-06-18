В России ограничили основания для отказа в митинге

Конституционный суд запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 июня.

Если методы по организации общественного порядка, предложенные организаторами, кажутся властям спорными, они могут предложить их изменить, дополнить.

Но это «не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления», говорится в заключении КС.

12 июня в Москве и ряде городов прошли несанкционированные митинги в поддержку журналиста Ивана Голунова , которого задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, а позже отпустили за неимением доказательств его вины.

Ранее массовые акции протеста проходили в Екатеринбурге, митингующие выступали против строительства храма на месте сквера в центре города.