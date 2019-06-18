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На въезде в Екатеринбург сняли знак «Город храбрых» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Установленный на въезде в Екатеринбург знак "Город храбрых" снят, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"Он снят. Это незаконно установленный знак, вне зависимости от его содержания", — сказали в пресс-службе.
В ночь на понедельник, 17 июня, на том же месте появился знак "Город бесов", который затем был снят. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram написал, что так город называть не стоит, и предложил повесить на въезде другую табличку, например, "Город храбрых".
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Общество , Евгений Куйвашев , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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