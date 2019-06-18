На въезде в Екатеринбург сняли знак «Город храбрых» 

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Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме

Власти Кузбасса пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

Совет ЕС не будет обсуждать 17 июня санкции против РФ за выдачу паспортов жителям Донбасса