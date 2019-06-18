Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии

Рекордное количество россиян (60 процентов) заявили, что служба в армии — обязанность каждого настоящего мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» , передает РБК.

Почти четверть опрошенных посчитали, что мужчины должны отдавать долг государству, даже если это не отвечает их личным интересам. Бессмысленным и опасным занятием службу в армии назвали 12 процентов респондентов.

Отмечается, что за все годы исследований с 1997 года этот показатель не превышал 44 процентов. С 2015 года число тех, кто положительно относиться к призывной армии, увеличилось на 18 процентов. В то же время на 16 и 3 процента соответственно уменьшилась доля россиян, считают армию «долгом» и «бессмысленным занятием».

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, авторитет и доверие к армии выросло за счет конфликта на юго-востоке Украины и войны в Сирии. Ощущение противостояния с врагом и рост внешней угрозы приводят к мысли о необходимости сильной армии, считает она.

14 июня стало известно, что 73 процента россиян считают себя патриотами. Жители страны убеждены, что патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде (69 процентов), избегать службы в армии (69 процентов) и не знать историю своей страны (68 процентов).